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Çınar Akademi’ye gençlerden yoğun ilgi

Yerel 16.09.2022, 13:38
Çınar Akademi’ye gençlerden yoğun ilgi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle hayata geçirilen ve üniversite adaylarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Çınar Akademi’de kontenjanlar dolduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Çınar Akademi projesiyle gençlerin önünü açıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim dönemine başlayan Çınar Akademi uzman kadrosuyla eğitim veriyor.

11. sınıf, 12. sınıf ve mezun gruplara ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu ve lise destek eğitim kursunda uzman eğitmen kadrosuyla eğitim veren Çınar Akademi’de kontenjanlar doldu. İzmit Belediyesi, İzmit halkına yoğun ilgileri ve güvenlerinden dolayı teşekkür etti.

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