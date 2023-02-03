Çınar Akademi’de ara tatil bitiyor, dersler başlıyor

Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Çınar Akademisinde ara tatil dönemi 6 Şubat Pazartesi günü sona eriyor ve eğitimler başlıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle hayata geçirilen ve üniversite adaylarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Çınar Akademi’de ara tatil dönemi 6 Şubat Pazartesi günü itibariyle sona eriyor.

11. sınıf, 12. sınıf ve mezun gruplara ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu ve lise destek eğitim kursunda uzman eğitmen kadrosuyla eğitim veren Çınar Akademi’de dersler ara tatil döneminin tamamlanmasının ardından yeniden başlıyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Çınar Akademi projesiyle gençlerin önünü açıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Çınar Akademi uzman kadrosuyla eğitim veriyor.