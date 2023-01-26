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Çınar Akademi'den ara tatilde hediye test kitabı
Yerel 26.01.2023, 17:58
Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Çınar Akademisi yarıyıl nedeniyle ara tatil dönemine girerken gençlere süreci verimli değerlendirmeleri adına TYT test kitabı hediye edildi.KOCAELİ (İGFA)- İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çınar Akademi’de ilk dönemin sonuna gelindi.
Verimli bir dönemi geride bırakan gençlere girdikleri ara tatili boş geçirmemeleri adına öğretmenleri tarafından TYT Kamp Kitabı hediye edildi.
Öğrencilerden tatil boyunca dağıtılan kitapları bitirmeleri istenirken gençler de hediye için öğretmenlerine ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.
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|22
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|20
|19
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|20
|18
|15. Erzurumspor
|20
|18
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|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|20
|13
|18. Denizlispor
|20
|12
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
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|21
|36
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|19
|31
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|21
|31
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|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
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|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
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|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
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|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
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|31
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|31
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|18
|28
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