Çiğli Belediyesi yönetiminde revizyon

2019 yılından bu yana Çiğli Belediyesi’nde meclis üyeliği görevini başarıyla sürdüren İmam Kocadağ, Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün inisiyatifiyle Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.İZMİR (İGFA) - CHP Grubu’nda 4 yıldır Esnaf, Mahalle Bölünmesi, Kadın Erkek Eşitliği ve Engelliler Komisyonlarında önemli çalışmalarda bulunan Kocadağ, yeni yılda Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenecek.

İMAM KOCADAĞ KİMDİR?

1973 doğumlu olan İmam Kocadağ, 38 yıldır Çiğli’de yaşamını sürdürüyor. 25 yıldır Çiğli’de esnaflık yapan Kocadağ uzun süre STK’larda yöneticilik görevlerinde de bulundu. Hali hazırda Çiğli Belediyesi Spor Kulübü’nde yöneticilik yapan İmam Kocadağ, 1999 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi’nde aktif siyaset yapmaktadır.