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CHP Şanlıurfa’dan içme suyu tepkisi

Yerel 25.06.2022, 14:01
CHP Şanlıurfa’dan içme suyu tepkisi

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ Birecik Kurucahöyük'te yaşanan içme su sıkıntısı ile ilgili konuştu. CHP'li Karadağ, "bu bir zulümdür" dedi.

ŞANLIURFA (İGFA) - CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ve parti yöneticileri Birecik'e bağlı Kurucahöyük kırsal mahallesinde yaşanan içme su sıkıntısı nedeniyle basın açıklaması düzenledi. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü binası önünde yapılan açıklamada Başkan Karadağ şöyle dedi:

"Birecik’in Kurucahöyük kırsal mahallesi 500’ün üzerinde nüfusa sahip olup aynı zamanda köylüler burada büyük oranda hayvan yetiştiriciliği yapmaktadırlar. Bugün ŞUSKİ yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmede Kurucahöyük kırsal mahallenin suyu Fatmacıktan gelmektedir. ŞUSKİ yetkililerinin iddiasına göre Fatmacık kırsal mahallesi suyu kaçak kullandığı için Kurucahöyük kırsal mahallesine su yetişmiyor."

"SAĞLIKLI DEPOLAR BULUNMAMAKTADIR"

"Kurucahöyük’te Şuski tarafından tespit edilen yerlerde yer altı kuyu su çalışması yapılmış ancak su çıkmamıştır. Tek alternatif Fatmacık’tan bağımsız bir şekilde en yakın yerden buraya yer altından su çekilmesi gerekmektedir. Su en değerli yaşam kaynağımızdır. Su olmadığı için taşıma yoluyla tankerlerle su Kurucahöyük köyüne gelmekte ve vatandaşlar bir küçük tanker suyu 280 TL’den almakta olup aldıkları bu suyu muhafaza edebilecekleri sağlıklı depoları da bulunmamaktadır. Satın alınan bu su sağlıksız depolarda muhafaza ediliyor ve köy halkı bu sularla yemek yapıyor, bulaşık ve çamaşır yıkıyor ve bu suyla kişisel temizliklerini yapıyorlar."

"SUŞKİ İVEDİLİKLE BU SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI"

"Kurucahöyüklüler aynı zamanda bu sağlıklı olmayan suyu da içiyorlar. Aynı zamanda bu köyümüzde oldukça yaygın canlı hayvan yetiştiriciliğinde yapılmaktadır ve su olmadığı için hayvanlarda bu durumdan olumsuz olarak etkilenmişlerdir. Biz ŞUSKİ müdürlüğünden bu konunun ivedilikle çözüme kavuşturulmasını istiyor ve talep ediyoruz."

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