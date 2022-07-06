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CHP İl Başkanı’ndan Vali Pehlivan’a ziyaret
Yerel 06.07.2022, 12:27
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanı Adil Aktay ve beraberindeki heyet Vali Ali Hamza Pehlivan’ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını diledi.
MERSİN (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanı Adil Aktay ve beraberindeki heyet Vali Ali Hamza Pehlivan’ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını diledi.
Vali Ali Hamza Pehlivan, misafirlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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