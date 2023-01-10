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Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri'ne Kütahya'dan kitap bağışı
Yerel 10.01.2023, 17:50
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için düzenlenen Kitap Bağışı Kampanyası'na katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla oluşturulan kütüphaneler için "Kitap İyileştirir" sloganıyla başlatılan Kitap Bağış Kampanyasına katıldı.
Vali Ali Çelik ile birlikte kampanyaya destek olan Başkan Işık, hükümlüler tarafından yapılan ürünleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
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