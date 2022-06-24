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Çevik ve Taşçı onuruna veda yemeği

Yerel 24.06.2022, 15:57
Çevik ve Taşçı onuruna veda yemeği

2018 yılından bu yana Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı görevine yürütürken, HSK Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamesi ile Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve Adıyaman İl Müftülüğü görevini yürütürken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Adana İl Müftülüğüne atanan İl Müftüsü Mehmet Taşçı onuruna veda yemeği düzenlendi.ADIYAMAN (İGFA) – Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın ev sahipliğinde Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı onuruna Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde verilen veda yemeğine, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, HSK Başmüfettişleri, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Soner Sağıroğlu, İdare Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Hoşaf, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt katıldı.

Vedaların her zaman hüzünlü olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Bugün bir çifte ayrılığın hüznünü yaşıyoruz. Hem Cumhuriyet Başsavcımız hem de Müftümüz aramızdan ayrılmaktadır. HSK Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamesi ile Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcımız Bozan Çevik ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Adana İl Müftülüğüne atanan İl Müftümüz Mehmet Taşçı’ya yeni görev yerlerinin hayırlı olmasının diliyorum. Bu devlete ve millete hizmet edenleri uğurlamak ve onları onurlandırmak kültürümüzde var olan bir gelenektir. Başsavcımız ve İl Müftümüzle 2 yılı aşkın bir süredir birlikte çalışıyoruz. Biz kendilerinden razıydık, Allah’ta kendilerinden razı olsun. Önemli olan baki kalan gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Başsavcımız ve Müftümüzde güzel bir sada bırakarak ilimizden ayrılıyorlar. Adıyaman insanı sizleri unutmayacak. İlimizde görev yaptığı süre içerisindeki başarılı çalışmalarından dolayı Başsavcımız Bozan Çevik’e bundan sonraki görev yerinde ailesiyle beraber sağlık ve mutluluklar diliyorum. Yine görev yaptığı süre içerisinde Adıyaman'ın manevi havasına güzel katkılar sağlayarak Adana İl Müftülüğüne atanan İl Müftüsü Mehmet Taşçı’ya da yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, ailesiyle beraber sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı ise, belki Adıyaman’daki görev süremiz sona erdi ancak bu şehrin insanına gönül mesaisi ile bağlıyız. Bu ilde görev yaptığımız için mutlu ve huzurlu ayrılıyoruz. Tüm Adıyamanlı kardeşlerimizden helallik diliyoruz. Bizden yana helal olsun. Görev süremiz boyunca bizlere verdiği desteklerden dolayı Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Samimi bir ortamda geçen veda yemeğinde Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve Adana İl Müftülüğüne atanan İl Müftüsü Mehmet Taşçı’ya günün anısına Vali Mahmut Çuhadar tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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