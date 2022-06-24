Cevat Genç’ten Vali İlhami Aktaş’a ziyaret
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat GENÇ, Vali İlhami AKTAŞ’ı makamında ziyaret etti.
ÇANAKKALE (İGFA) - Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali EMİROĞLU, Türkiye Mermer Doğal Taş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı Hanefi ŞİMŞEK, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Başkan Yardımcısı Hasan YÜCEL, Agrega Üreticileri Birliği Başkanı Şevket KORUÇ,TOBB Madencilik Sektörü Üyesi İbrahim Kürşat TUNA ve Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci TÜLEK’in de bulunduğu ziyarette Vali İlhami Aktaş, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç ile bir süre görüşerek sohbet etti.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç ve beraberindekiler misafirperverliklerinden dolayı Vali İlhami Aktaş’a teşekkür ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç’e günün anısına minyatür Şehitler Abidesi hediye etti.
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