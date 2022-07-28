Çermik Çarşısı’nın çehresi değişti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik’i cazibe merkezi haline getirecek sokak sağlıklaştırma projesini tamamladı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Melike Belkıs Kaplıcaları, doğası ve tarihi eserleri ile önemli turizm potansiyeline sahip olan ilçenin çehresini değiştirmek için çalışma başlattı.

Projede yıpranmış ve sorunlu altyapısıyla yağışlı havalarda su baskınlarının meydana geldiği Çermik Çarşısı ve eski Siverek caddesi sokak sağlıklaştırma kapsamında yenilendi.

Çarşı ve Eski Siverek caddesinde bulunan işyerlerinin dış cephe iyileştirmesi yapıldığı proje kapsamında caddelerin altyapı ve üstyapı sorunları giderildi.

Çalışmalar kapsamında toplam 800 metre uzunluğunda Çarşı ve eski Siverek caddelerinin birleşiminden oluşan 3 cadde, 5 sokak ve 252 dükkanda cephe rehabilitasyonu gerçekleştirildi.