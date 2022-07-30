Çermik Belediyesi hizmet binası tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent mimarisine uygun olarak inşa ettiği Çermik Belediyesi hizmet binasının yapımını tamamlandı.DİYARBAKIR (İGFA) - Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın Çermik’te vatandaşların belediye hizmetlerini daha iyi bir ortamda almaları için projelendirdiği belediye hizmet binasında çalışmalar tamamlandı.

İlçenin mimari yapısına uygun şekilde projelendirilen yeni hizmet binası bodrum, zemin ve 3 kat ile birlikte 3 bin 360 metrekare alandan oluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi, hizmet binasına giden yolda ve çevresinde yürüteceği çevre düzenleme çalışmalarının ardından yapıyı Çermik Belediyesi’ne devredecek.