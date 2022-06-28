'Çerkes Sürgünü'ne Kocaeli'den sanatsal bakış

Çerkes halkının 158 yıl önce yaşadığı acılar Kocaeli'de sanatsal bir bakış açısıyla gözler önüne serildi.KOCAELİ (İGFA) -İnsanlık tarihindeki en büyük trajedilerden biri olan Çerkes Sürgünü, “Yeniden Doğuş 1864 Kafkasya’dan Anadolu’ya Bir Sürgün Hikâyesi” adlı dans gösterisi ile sahnelendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kafkas derneklerinin katkılarıyla perde açan ücretsiz dans gösterisine vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Sanat yönetmenliği ve koreografisini Mecit Moğol’un yaptığı gösteride Çerkes halkının çektiği sıkıntılar sanatsal bir bakış açısıyla gözler önüne serildi.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen gösteri öncesinde fuayede açılan sergide, Çerkes Soykırımını Anma Afiş Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü ve Mansiyon Ödüllerine layık görülen eserler görücüye çıktı.

Anonim eserlerin yanı sıra ressam Faruk Kutlu’nun resimleri ile eski Çerkesya Haritası yer aldı.

Daha sonra “Yeniden Doğuş 1864 Kafkasya’dan Anadolu’ya Bir Sürgün Hikâyesi” adlı dans gösterisi, şöf (meydan), köy halkının evlerinden çıkartılması, gemide yaşanan zorluklar, ağıt ve toprakların kabullenilmesi olmak üzere toplam beş bölümden oluştu.

Dans gösterimi sonrasında Başkan Vekili Çakmak kısa bir konuşma yaparken sanat yönetmenliğini üstlenen Mecit Moğol’a Genel Sekreter Gündoğdu çiçek takdim etti.