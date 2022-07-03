Çelebi Mehmed Yıldırım’da anıldı

Yıldırım Belediyesi, 11 yıllık ‘Fetret Devri’ne son verip, kardeş kavgasını bitiren ve bu yüzden de ‘Osmanlı’nın ikinci kurucusu’ olarak adlandırılan Sultan Çelebi Mehmed’i tahta çıkış yıl dönümünde yad etti.BURSA (İGFA) - Anma etkinliklerine; Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Anma etkinliği, Yeşil Cami’deki Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okunmasıyla başladı. Ardından Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Doğan Yavaş ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sezai Sevim, ‘Fetretten Devlete Çelebi Mehmet Paneli’ ile Yıldırımlı katılımcıları bilgilendirdi. Çelebi Mehmed’in, Osmanlı Devleti’nin ikinci banisi olduğunu belirten Dr. Sezai Sevim, “Fetret devri ortamı mücadele ve başarıları ve ardından 8 yıllık saltanatı dönemince devleti tekrar ayağa kaldırma başarısı Çelebi Mehmed’in büyük ve başarılı bir devlet adamı olduğunu gösterir” dedi. Çelebi Mehmed’in erken dönem denilen sanat ve kültür ortamının tam ortasında yer aldığını ifade eden Dr. Doğan Yavaş, “Fatih Sultan Mehmet dönemi de Bursa’nın birikiminin üstüne geliyor. Bursa’yı iyice çözemez anlamlandıramazsak, Bursa’nın külhüne vakıf olamaz isek İstanbul’u ve Edirne’yi anlamak mümkün olamayacaktır” diye konuştu.

‘EVLATLARIMIZA REHBER OLACAK’

Sultan Çelebi Mehmed’in türbesini ziyaret edip dua okuyan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sultan Çelebi Mehmed, kahramanlıklarla dolu tarihimizde müstesna bir yere sahiptir. Ankara Savaşı’nın ardından başlayan ve 11 yıl süren kardeş kavgasını bitiren Çelebi Mehmed, Fetret Devri’ne giren devleti yeniden toparlayarak birliği sağlamıştır. Bu açıdan Osmanlı’nın ikinci kurucusu olarak anılan Çelebi Mehmed’i rahmet ve minnetle anıyorum. Çelebi Mehmed’in, tarihimizde bıraktığı kahramanlık ruhu, evlatlarımıza rehber olacaktır. Yıldırım’ın manevi iklimi, tarih ve medeniyet penceresi içinde çok önemli bir yere sahip olan Sultan Çelebi Mehmed’i tahta çıkışının yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.