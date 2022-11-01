Celal Bayar'lı öğrencilerden Manisa Büyükşehir'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Celal Bayar Üniversitesi Ticaret ve Finans Kulübü üyesi öğrencilerini konuk etti. Çeşitli konular üzerine görüşmelerin yapıldığı ziyarette, öğrencileri hazırladıkları projelerden Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil'e bahsettiler.MANİSA (İGFA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ticaret ve Finans Kulübü üyesi olan öğrenciler Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Kulüp üyesi öğrenciler Şevval Nayman, Alp Berkan İşler, Oğuzcan İşçioğlu, Alperen Azak, Numan Şengör ve Özdemir Can Şimşek Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ile bir araya geldi. Çeşitli konular üzerine görüşmelerin yapıldığı ziyarette, hazırladıkları projelerden Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil'e bahsettiler.

Öğrenciler, e-ticaret üzerine uzman kişilerce verilecek konferans kapsamında araç temininde, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen sürdürülebilirlik projeleri doğrultusunda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Alanı, Atıksu Arıtma Tesisleri, Yüzde 100 Elektrik Otobüs projesi ile ilgili mülakatlar yapmak için Daire Başkanlarıyla görüşmek istediklerini ve bu tesislere geziler planladıklarını belirttiler.

Ayrıca Manisa'nın turizmi ile ilgili bölgelerin incelenmesi için öğrenci arkadaşlarımıza turlar düzenlemesi noktasında otobüs desteği talebinde de bulunan öğrenciler, Dünyada ilk defa paranın basıldığı Salihli Sart Antik kenti ile Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'na yapmak istedikleri gezilerden bahsederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den destek talebinde bulundular.