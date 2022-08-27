Çayyolu altyapısına neşter

Ankara’da sel baskınlarının yaşandığı bölgedeki sorunları tek tek çözüme kavuşturmak için 3 yıldır çalışmalarını sürdüren ASKİ Genel Müdürlüğü, Çayyolu Mahallesi’ndeki çalışmalarını sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Çalışmalar kapsamında Metro Bakım İstasyonu, Gordion AVM ve Çağlayan Askeri Tesisleri’ni kapsayan bölgede altyapı inşaatı çalışmalarına başlanırken, çalışmalar süresince metroyu kullanan yayaların mağdur olmamaları için alternatif geçiş güzergâhları belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da etkisini gösteren şiddetli yağışlar ve neden olduğu sellerin önüne geçmek için başladığı çalışmalarını sürdürüyor.

ASKİ ekipleri, yaklaşık 25 yıldır sel baskınlarının yoğun olarak yaşandığı Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi’nin sorununun çözümü için; Metro Bakım İstasyonu, Gordion AVM ve Çağlayan Askeri Tesisleri’ni kapsayan bölgede altyapı inşaatı çalışmalarına başladı.

5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan ve hızla ilerleyen çalışmalar kapsamında, Çağlayan Kışlası’ndan Metro Bakım İstasyonu istikametinde 413 metre 1400’lük kanal hattı ile 137 metre 2 bin 800’lük yağmur suyu hattının imalatı tamamlandı. 1’nci metro alt geçidine yapılacak yağmur suyu hattı için ise 310 metrelik bir alanda daha çalışmalar yapılacak.

MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN YENİ GÜZERGÂH BELİRLENDİ

ASKİ’nin bölgedeki sel sorunun giderilmesi amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar süresince metroyu kullanan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhlar belirlendi. Metro yaya alt geçitlerinin B ve D kapılarının kullanıma kapatılması nedeniyle, A ve E kapıları giriş ve çıkışlar için kullanılabilecek. Ayrıca bölgede yaya geçişlerinin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla sinyalizasyon sistemi tesis edilecek.

YIL SONUNA KADAR BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

ASKİ Genel Müdürlüğü de bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“ASKİ Genel Müdürlüğümüz, bölgede yaşanan sel taşkınlarının önüne geçebilmek adına Kutugün Deresi’nden deşarj alarak, Ankaralılar Caddesi üzerine 2800 mm çapında yağmur suyu ve 1400 mm çapında atık su imalatı çalışmasına başladı.

Yapılacak olan yağmur suyu hatları, üst havzaları da toplayacağından yüzde 75-80 doluluk oranı ile çalışacaktır. Bu nedenle imalatın amacına uygun olarak çalışabilmesi için mevcut güzergâhın kullanılması zorunlu olmuştur.

Bu sebeple de imalatın yapılacağı güzergâhtaki boru çaplarının büyük olması, çalışılacak sahada boş bir koridorun bulunmaması ve hat eğimlerinde değişiklik yapılamaması nedeniyle söz konusu güzergâh üzerinde yer alan metro yaya alt geçitlerinin B ve D giriş kapılarının tamamen kullanıma kapatılması gerekmektedir. Bu çerçevede A ve E kapıları giriş ve çıkışlar için sürekli kullanılacaktır. Tesis edilecek sinyalizasyon sistemi ile de yaya yol geçişleri güvenli bir şekilde yapılacaktır.

Olası sel ve taşkın afetlerinin engellenerek, can ve mal kaybının önüne geçecek olan çalışmanın bu yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.

Başkentimiz ve bölgemiz için zorunlu olan bu çalışma süresince vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özellikle bölge halkından ve bölge esnafından özür dileriz…”