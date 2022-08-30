ÇAYKUR 3. sürgün alımına 1 Eylül’de başlıyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada 3’üncü sürgün yaş çay alımlarının1 Eylül Perşembe günü başlayacaklarını duyurduAJANS PAZAR / RİZE (İGFA) - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 3’üncü sürgün yaş çay alımlarının1 Eylül Perşembe günü başlayacaklarını duyurdu.

ÇAYKUR’dan yapılan yazılı açıklamada, “3'üncü sürgün yaş çay alımları 1 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak olup, üreticilerimizin yaş çay kotası 500 kilogram/dönüm olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.