Çayırova karla mücadeleye hazır!
Kocaeli'de Çayırova Belediyesi, olumsuz hava koşulları ve kar yağışına karşı tüm önlemlerini aldı.KOCAELİ (İGFA) - Karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için 24 saat teyakkuz halinde olacak ve çalışmalarını sürdürecek.
7/24 görev başında olacak belediye ekipleri, ulaşımın kesintisiz sağlanması, don ve buzlanma riskine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürecek.
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, gece gündüz küreme ve tuzlama çalışması yapacak. 3 vardiya olarak 83 kişiyle görev yapacak karla mücadele ekibi; 5 kepçe traktör, 3 tuzlama robotu, 1 traktör, 6 kamyonet, 2 kamyon, 2 greyder ve 2 arazi aracı ve 3 binek araçla olası kar yağışında vatandaşların mağdur olmaması ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için 24 saat teyakkuz halinde olacak.
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|41
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|21
|37
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|21
|34
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|20
|34
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|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
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|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
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|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|50
|2. Real Madrid
|19
|45
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|19
|31
|7. Rayo Vallecano
|19
|29
|8. Osasuna
|19
|28
|9. Athletic Bilbao
|19
|26
|10. Mallorca
|19
|25
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|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Espanyol
|19
|20
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|19
|20
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|19
|20
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|19
|19
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|19
|17
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