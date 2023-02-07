Çayırova'dan deprem bölgesine yardım TIR’ı

Kocaeli'de Çayırova Belediyesi ve Çayırova Kaymakamlığının deprem bölgesi için başlattığı yardım kampanyasında vatandaşlardan toplanan malzemeler TIR’la yola çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan yüzyılın depreminin acısını yüreğinde hisseden Çayırova halkı, belediye ve kaymakamlığın başlattığı yardım kampanyasına koştu.

Deprem sonrası bölgeye arama kurtarma timi gönderen ve akabinde yardım kampanyası başlatan Çayırova Belediyesi, vatandaşların akın ettiği yardım kampanyasında toplanan malzemeleri belediye personeli ve gönüllü vatandaşlarında yardımıyla gruplara ayırarak koli haline getirdi.

Geç vakitlerine kadar vatandaşlardan belediyeye ulaşan yardım malzemeleri, Sosyal İşleri müdürlüğü deposunda sabaha kadar süren hummalı bir çalışma ile ayrıştırılarak kolilendi. İçinde çocuk bezi, kışlık kıyafet ve suyun bulunduğu yardım TIR’ı deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.