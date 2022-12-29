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Çayırova'da yılın son proje gezisi gazetecilerle yapıldı

Yerel 29.12.2022, 09:53
Çayırova'da yılın son proje gezisi gazetecilerle yapıldı

Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sahada projeleri anlatmaya devam ederken, yılın son proje gezisini basın mensuplarıyla birlikte yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi'nin sosyal tesislerinde birlikte kahvaltı yaptığı basın mensuplarıyla otobüsle saha gezisi yapan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tamamlanan, inşaatı devam eden,  yeni başlayacak ve ihale aşamasında olan projelerle ilgili yerinde bilgiler verdi.

Gazetecilerin yoğun katılım sağladığı programda Başkan Çiftçi, Çayırova’nın geleceği için 52 farklı noktada proje çalışması olduğunu belirterek, geleceğe dokunmak amacıyla Çayırova’lı çocuklar ve gençler için birçok hizmete imza attıklarını vurguladı.

Kent Meydanı, Engelliler Merkezi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Millet Bahçesi,  Turgut Özal Köprüsü Şekerpınar Bilgi Ev ve Aile Sağlığı Merkezi, Sazlıdere Rezerv Konutları, Akse Kitap Kahve ve Küçük Sanayi Sitesi  alanını gezdiren ve projeler hakkında basın mensuplarına detaylı bilgiler veren Başkan Çiftçi; “Gezdiğimiz projelerin arazilerini yeniden ürettik. Görev süremiz boyunca, şehrimize canlı odaklı çalışmalar yaptık. En doğru ve en güzel yatırım insana ve eğitime yapılan yatırım anlayışıyla çocuklarımızın ve gençlerimiz için önemli hizmetler gerçekleştirdik. Gençlik Merkezlerimizde yaklaşık 500 gencimize üniversiteyi kazandırdık. Çocuk kulüplerimizde 5 yaşındaki bin 200 öğrencimize ücretsiz okul öncesi eğitim veriyoruz.” dedi.

Her zaman öncelik verdikleri ve başından beri süreci yakından takip ettiklerini Çayırova Devlet Hastanesinin ihalesinin yeniden yapıldığını ifade eden Başkan Çiftçi, hastanenin elektrik ihtiyacıyla birlikte elektrik kesintilerine çözüm olacak enerji nakil hattını çektirdiklerini, trafolar tamamlandığında şehirde orta ve uzun vadede elektrik sorununun yaşanmayacağını söyledi.

Başkan Çiftçi, “Beyannamede yer alan bir diğer proje de küçük sanayi sitesiydi. Bu çalışma için de yola koyulduk ve 30 dönümlük bir alanı bakanlığımızdan aldık. Yakın zamanda inşaatı başlayacak. Çayırova’daki küçük sanayi sitesi bir ilk olacak. Büyükşehir Belediyemizle birlikte kent meydanı için de 25 bin metrekarelik bir alanda çalışma yapıyoruz. Şu an cami inşaatı devam ediyor. Ayrıca kent meydanında 3 katlı yeraltı otoparkı olacak. Kent meydanında cami, sergi alanı, bisiklet alanları, kafeterya ve kaykay parkı olacak. Geri kalan alan da yeşil alan olarak planlandı. 2023 yılında tamamlayacağız.” dedi.

MİLLET BAHÇESİ

Seçim beyannamesinde söz verdikleri Çayırpark projesini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Millet bahçesi olarak hayata geçireceklerini ifade eden Çiftçi, burada da 25 bin metrekare park alanı olduğuna dikkati çekerek, "25 dönümü 70 dönüme çıkardık. Burası halkımızın nefes alacağı yeşil alan olacak” dedi.

Attıkları adım ve yatırımlarla Çayırova’yı Spor Kenti yaptıklarını ifade eden Başkan Çiftçi,”  Eğitim Spor Kulübümüzün branş sayısını artırdık, sportif etkinliklerle kentimize sporu sevdirdik, spor kulüplerimizi destekledik, parklarımıza yeni spor sahaları yaptık. Kentimize 900’den fazla madalya kazandırdık. 10 bin çocuk ve gencimize spor eğitimi veriyoruz. Geçen sene basketbol takımımızı kurduk ve 3’üncü ligden 2’nci lige yükseldik. Yeni arazi ürettik ve bölgenin en büyük spor salonunu Çayırova’da inşa edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

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