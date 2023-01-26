Çayırova'da vatandaşlara kandil simidi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram etti.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalılarla sık sık bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlarla buluştu.

Fatih Caddesi’nde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çiftçi, kurulan satanlarda vatandaşlara kandil simidi dağıtıp, kandillerini tebrik etti.

Çayırova Belediyesi, Regaib Kandili dolayısıyla ilçe genelinde farklı noktada 5 bin kutu kandil simidini vatandaşlara ikram etti.