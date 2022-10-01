Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Parkı’nda sona doğru

Kocaeli Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde 33 bin metrekare alan üzerine inşa edilen parkta sona doğru yaklaşılıyorKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların hayatına ve şehrin gelişimine değer katan projeleri birer birer hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu bağlamda Çayırova Cumhuriyet Mahallesine, 33 bin metrekare alanda dev bir park kazandırılıyor. Bölgedeki sosyal donatı alanı eksikliğini büyük ölçüde giderecek olan park, 7’den 70’e herkesin bir araya gelmesine fırsat sunacak. 33 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi Parkı’nın 22 bin metrekaresi yeşil alan, 11 bin metrekaresi ise sert zemin olarak planlandı.

TOPLAM MALİYETİ 12 MİLYON

Fiili işi yüzde 70 oranında bitirilen parkta 2 bin metrekarelik granit ve bazalt plaktaş meydan döşemesi tamamlandı. İş dahilinde birinci bölgenin 630 metrekaresi çocuk oyun alanı ile amfinin betonu atıldı ve EPDM kaplaması yapılacak, proje sahası 850 metresi iç baskı beton yollarının 650 metresi tamamlandı kalan 200 metresi yolun imalatına devam ediliyor. 364 metrekare basketbol sahasının çevre çiti direkleri tamamlandı, zemin asfaltı atıldı. Sahanın kafes tel kaplaması basket potaları ve zemin akrilik boyanması yapılacak.

SPOR VE SOSYAL ALANLAR, 150 ARAÇLIK OTOPARK

Parkın ikinci bölgesinde 660 metrekarelik çocuk oyun alanın betonu atılırken çevre oturma duvarı betonu tamamlandı, EPDM kaplaması yapılacak. Yine ikinci bölgede hobbit köyü binaları yapıldı çevre duvarı imalatına devam ediliyor. 90 metrekare tuvalet ve mescit binasının dış kabası, iç seramikleri tamamlandı. 120 metrekare fitness alanının betonu atılacak ve EPDM kaplaması gerçekleştirilecek. 400 metrekare merdiven iyileştirme ve kaplama çalışması yapılırken 200 metrekare merdiven yenilenecek. 22 bin metrekare peyzaj alanının 17 bin metrekaresinde sulama hattı tamamlandı, bu çalışma yakın zamanda bitirilecek. 850 metre proje çevresi kaldırım zemininin yenilenme çalışmasına başlandı. İç proje yolları çevresinde piknik masası cepleri tamamlandı. 900 metrelik kaldırımı da yenileyerek baskı beton atacak olan Büyükşehir, ihtiyaç ve talep üzerine 150 araçlık otopark alanını da yenileyecek. Cumhuriyet Mahallesi Parkı, Çayırova’da sağlık ve sosyal yaşama yeni bir soluk getirecek.