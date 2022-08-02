Çarşamba mekanik otoparkı da bitiyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşamba ilçesinde uzun yıllardır yaşanan trafik ve park yeri sorunu mekanik katlı otopark ile çözülüyor. Kaba inşaatı tamamlanan otopark, test aşamasından sonra hizmete alınacak.SAMSUN (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in çizdiği vizyon doğrultusunda kentin alt ve üst yapı sorunlarına neşter vuruluyor. Samsun merkez dahil ilçelerdeki en önemli sorunlardan biri olan otopark sorununu son teknolojik yatırımlarla çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Şehit Tuncay Kocabaş Caddesi’ndeki eski pazar yerinin bulunduğu 1880 metrekarelik alanda 5 katlı 214 araç kapasiteli otopark inşa etti. Yerli mekanik sistemle çalışacak otoparkta otomobilleri sürücüler değil, asansörlü mekanik sistem park edecek. Araçlar yine aynı sistemle park alanından alınıp sahiplerine teslim edilecek.

ÇARŞAMBA’YA NEFES ALDIRACAK

İlçe trafiğine nefes aldıracak projenin kaba inşaatı tamamlandı. Test aşamasından sonra hizmete alınacak olan otopark, Çarşamba’ya nefes aldıracak. İlçe halkı da yapılan hizmetten memnuniyetini dile getirdi. İlçenin doğu yakasına yapılan otoparkın ardından batı yakasına da otopark inşa edilecek. Öte yandan Havza’da da yapımı süren mekanik otopark da kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacak. Bunun yanı sıra Ladik, Vezirköprü, Canik ve İlkadım ilçelerine de yeni otoparklar yapılacak.