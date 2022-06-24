Çankırı’da tarım hamlesi! Atıl araziye ayçiçeği dikildi

Çankırı Belediyesi, ilk tarımsal faaliyetini gerçekleştirdi. Belediye, Yeniceköy çay kenarında atıl durumda bekleyen 30 dönümlük araziye ayçiçeği ekti. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, üretilecek mahsulden bitkisel yağ elde edeceklerini ifade etti.

ÇANKIRI (İGFA) - Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Yeniceköy yakınlarındaki boş araziyi tarıma kazandırdı. Belediyenin kendi öz imkânları ile sürümü gerçekleştirilen boş arazi, ayçiçek tarlasına dönüştürüldü. Belediye personelince tarıma uygun hale getirilen arazide lisanslı üretilen tohumlar kullanıldı. Sulama ve bakım çalışmalarının titizlik ile yürütüldüğü alandan, hava şartları da göz önünde bulundurularak, 6 ton mahsul elde edilmesi bekleniyor. Hasat edilen ürünler, 2,5 ton bitkisel yağa dönüştürülecek.

Tarımsal faaliyetlerin, üretimin en önemli basamağı olduğunu vurgulayan Başkan Esen, kullanılmayan bir araziyi değerlendirerek tarımsal üretim ile ilgili bilinç oluşturmaya katkı sağladıklarını söyledi. Vatandaşlara da ellerindeki toprakları iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyede bulunan Esen, tüm ülkeye Halil İbrahim bereketi gelmesi temennisinde bulundu.