Çanakkale’de mehter coşkusu

Çanakkale Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği tarafından iskele meydanında “Çanakkale Geçilmez” sloganı ile konser verildi.

ÇANAKKALE (İGFA) – Çanakkale Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin konserine Vali İlhami Aktaş ve Eşi Songül Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı J. Albay Tolga Yağan, Jandarma Özel Eğitim Merkez Komutanı J. Albay Ufuk Yetiş, Jandarma personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehteran takımının seslendirdiği marşlara Çanakkaleliler coşku ile Türk bayraklarını sallayarak eşlik ettiler.

Konserin ardından Vali İlhami Aktaş, günün anısına Jandarma Mehteran Birlik Komutanı J.Bnd. Kd. Bçvş. Murat Ceren’e plaket verdi.