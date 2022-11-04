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Çanakkale’de çalınan araba Düzce'de bulundu
Yerel 04.11.2022, 16:22
Çanakkale’den çalınan otomobil Düzce’de yakalandı.İlker KUTLU / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Çanakkale'den çalınan 17 GD 946 plakalı özel otomobilin gelen ihbar üzerine Düzce’de olduğu bilgisi alındı.
Valilik önünde uygulama yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri uygulama noktasında aracı durdurdu.
Araçta yapılan inceleme sonucu aracın Çanakkale'den çalındığı ortaya çıktı
Araç sürücüsü Egemen K. işlemlerinin yapılması için önce sağlık raporu alınmak üzere Düzce Devlet Hastanesi'ne ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Çalıntı araç çekici ile otoparka kaldırıldı.
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