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Çanakkale sağanak yağışa hazırlıklı yakalandı
Yerel 10.07.2022, 13:29
Çanakkale’de etkisini arttıran sağanak yağışa karşı alınan tedbirler nedeniyle yaşam olumsuz etkilenmedi.
ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale’de etkisini arttıran sağanak yağışa karşı alınan tedbirler nedeniyle yaşam olumsuz etkilenmedi.
Meteorolojinin uyarı sonrası tedbir alan Çanakkale Belediyesi ekipleri, yoğun yağışla birlikte kentin her noktasında alarma geçti.
Etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekipler, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına cadde ve sokaklarda gerekli çalışmaları gerçekleştirdi.
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