Çanakkale kurban satışlarına hazır

Çanakkale halkının sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurban alım ve kesim işlemlerini yapabilmesi amacı ile Çanakkale Belediyesi tarafından Kurban Satış ve Kesim Alanındaki hazırlık çalışmaları tamamlandı.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi tarafından altyapısı hazırlanmış olan İsmetpaşa Mahallesi Metin Oktay Caddesi üzerindeki (Eski Beton Santrali mevkii) Kurban Satış ve Kesim Alanında kentlilerin güvenli bir şekilde kurbanlıklarını alabilmeleri ve kesim işlemlerini yapabilmeleri amacı ile alanda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, çalışma ofisi, mescit ve tuvaletler temizlenerek dezenfekte edildi. Öte yandan ekipler, kesim alanında da dezenfekte ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Hazırlıklar kapsamında ayrıca alanda ağaç budama ve yabani otların temizlenmesi çalışması da yapıldı.

Kurbanlık hayvanların iyi şartlarda barındırılabilmesi ve kentlilerin de kurbanlıklarını sağlıklı koşullarda alabilmelerinin yanı sıra alandaki düzenin sağlanabilmesi amacı ile peron ve yol çizgileri çekildi. Çalışmalar kapsamında alanın temiz ve hijyenik olması amacıyla gerçekleştirilen ilaçlama işlemleri de tamamlandı.

Ayrıca, Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından da Kurban Bayramı süresince halkın başta Kurban Satış ve Kesim Alanına ulaşım olmak üzere kent içi ulaşımın sorunsuz bir şekilde yürütülmesi adına gerekli önlemler alındı. Vatandaşlar, Ç8 ve Ç9 hatlarını kullanarak, Kurban Satış ve Kesim Alanına ulaşabilecekler.