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Can dostların imdadına “Canbulans” yetişecek

Yerel 24.08.2022, 16:45
Can dostların imdadına “Canbulans” yetişecek

Türkiye’nin en modern Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sahip Denizli Büyükşehir Belediyesi yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahale etmek için “Canbulans” adı verilen tam teşekküllü hayvan ambulansını hizmete aldı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet vermek için sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin en modern ve en büyüklerinden olan Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sahip Denizli Büyükşehir Belediyesi yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahalede bulunmak için “Canbulans” ismi verilen acil müdahale aracını hizmete aldı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, can dostlara umut olacak Canbulans ismi verilen acil müdahale aracını inceledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan programa Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci ile görevli veteriner hekimler eşlik etti. Başkan Zolan burada tam teşekküllü hayvan ambulansı hakkında bilgi aldı.

Bizim canımızdan farklı görmediğimiz için…

2018 yılında Denizli’ye kazandırdıkları Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda sokak hayvanlarına yönelik hayati çalışmaların başarı ile sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Zolan, “Bazen kaza veya farklı sebeplerden dolayı sokak hayvanlarımızda yaralanmalar, hastalıklar olabiliyor. Onlara acil ulaşmamız gerekiyor. O canları bizim canımızdan farklı görmediğimiz için hayvan ambulansı almayı arzu ettik ve tam donanımlı aracımızı bünyemize kattık” dedi. Hayvan ambulansına ‘canbulans’ adını verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Bir can dostumuzu dahi kurtarmaya vesile olursak biz kendimizi mutlu addederiz. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Allah’ım hayırlı ve uğurlu eylesin" ifadelerini kullandı.

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