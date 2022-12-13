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Cami için bağış süresi 31 Aralık’ta doluyor

Yerel 13.12.2022, 08:21
Cami için bağış süresi 31 Aralık’ta doluyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Asri Mezarlık girişinde başlattığı ve hayırsever vatandaşların destekleriyle önemli bir seviyeye ulaşan 5 bin metrekare alan üzerindeki cami ve hizmet tesisleri inşaatı devam ederken, açılan bağış hesabının yasal süresi 31 Aralık 2022’de sona erecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - Semt camilerinin birden fazla cenaze olduğunda yetersiz kalmasını ve cenaze namazlarının kılınabileceği geniş alanlı cami ihtiyacını göz önünde bulundurarak Asri Mezarlık ana girişindeki alanda cami yapımına başlayan Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmalarına hızla devam ediyor.

Kapalı mekânının yanı sıra cenaze namazlarının rahatlıkla kılınabileceği bin metrekarelik yanları açık üstü kapalı cenaze meydanı bulunan camide, gasilhane ve morg hizmetleri de verilecek. Proje kapsamında alt kotta gasilhane ve morg hizmeti verilirken, cenaze namaz için asansör ile cenaze namazının kılınacağı alana kolaylıkla ulaşma imkânı bulunacak.

Abdesthanesi, ikramların yapılabileceği taziye salonu, idari binası, tuvaletleri, peyzaj alanları ile toplamda 5 bin metrekare alan üzerine yapılacak camide, cenaze araçları, otomobiller ve otobüsler için otopark alanları da yer alacak.

Mimarisi ile de örnek olacak cami hayırseverlerin destekleriyle hızlı yükselmeye devam ederken, Asri Mezarlık Camii ve Hizmet Tesisleri yapımına hayırsever vatandaşlar, hesap adını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak girip, TR87 0001 5001 5800 7312 5485 31 iban numaralı Vakıfbank hesabına para yatırarak katkıda bulunabiliyorlar.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, cami inşaatının hayırseverlerin destekleriyle önemli bir noktaya ulaştığını kaydederek, açılan bağış hesabının yasal süresinin 31 Aralık 2022’de dolacağını hatırlattılar. Yetkililer, bağış yapmak isteyen hayırseverlerin 31 Aralık’a kadar verilen iban numarasından bağışlarını yapabileceklerini kaydettiler.

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