Çameria Katliamı İzmir Foça'da anıldı

Çameria Arnavutlarına karşı işlenen katliam 78. yıl dönümünde Foça’da anıldı.İZMİR (İGFA) - ‘‘Çameria Katliamı Anma & Tarihçe’’ isimli program, Araştırmacı Yazar Şevket Balla’nın sunumu, Foça Belediyesi Meclis Üyesi ve Balkan Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Gülay’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi ve Araştırmacı Yazar Şevket Balla, Çameria Arnavutlarına karşı uygulanan mezalimin tarihini belgelerle aktardı.

Çameria bölgesinin yaklaşık 300 bin Arnavut’un yaşadığı bir yer olduğunu belirten Kenan Gülay; ‘‘Yunanlılar, 1944-1945 yılları aralığında 27 Haziran’da başlayıp 30 Mart 1945’lere dayanan bir katliam yaptılar. O bölgelere sahip çıkmak için o insanları çoluk-çocuk, genç-yaşlı, kadın-erkek demeden öldürdüler, büyük bir katliam yaptılar. Bu konunun uzmanı tabi ki Şevket Bey, bu konuda bizi çok daha derin bilgiler verecektir.’’dedi.

KATLİAMLAR YENİDEN YAŞANMASIN

2012 yılında yayınlanan Çameria Sorunu isimli kitabını iki yılda yazdığını, bu süreçte çok farklı bilgilere ulaştığını ve Arnavutluk’ta Çameria Katliamını yaşayan insanlarla buluşup röportajlar yaptığını belirten Şevket Balla, katliamın çok büyük hata olduğunu belirterek, "Ama dile getirmemiz lazım. Neden hatırlayalım? Tekrarlanmamasın, yeniden yaşanmasın diye. Evet, Çameria katliamını hatırlamadık ne oldu? Bosna’da 95 yılında 8 bin civarında Boşnak öldürüldü. Büyük katliam! Demek ki biz bu katliamları kim yaparsa yapsın hatırlamamız lazım. Çameria, Arnavutlarının uğradığı bu kadar büyük bir katliam neden Yunanistan tarafından kabul edilmiyor. Çünkü kabul edildiği anda 1, orada Çamerialı olan herkese Yunan vatandaşlığı vermesi şart çünkü o topraklarda yaşadılar, uluslararası kanuna göre bu. 2, vatandaşlığa aldıktan sonra tapudan iade etmek zorunda. 3, tazminat vermek zorunda. Çünkü Yunanistan devleti halen o topraklardan para kazanıyor" dedi.

Hüseyin Bayru ve Kenan Gülay, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’e ‘‘Çameria Katliamı Anma & Tarihçe’’ programına katkıları için teşekkür etti.