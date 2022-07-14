Çaka Jandarma Karakol Komutanlığı hizmete açıldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çaka Karakol Komutanlığının açılış törenine katıldı.

BALIKESİR YAŞAM

ORDU (İGFA) - Törene, Vali Tuncay Sonel’in yanı sıra, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Beytullah Selman, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Vali Yardımcısı Bayram Gale, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Ahmet Meydan, Gazi Albay Yusuf Ziya Çol, ilçe kaymakamları, Genel Kurmay Başkanı Emir Astsubayı Gazi Tank Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakkı Durmuşoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Çaka Karakol Komutanlığının açılış töreninde konuşan Vali Tuncay Sonel, “Aslında burada bir tarih canlanıyor” diyerek, yıllar önce hizmet veren karakolun, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in destekleriyle yenilenerek hizmete hazır hale getirildiğini söyledi.

Burada görev yapacak olan jandarmanın yöre insanına başta asayiş olmak üzere güzel hizmetler vereceğinin altını çizen Vali Sonel, güvenlik güçlerinin hem yurtiçinde hem yurtdışında fedakârlık örneği gösterdiklerini, bunun en güzel örneğinin ise son yıllarda terörle mücadelede yürütülen operasyonlar olduğuna dikkat çekti.

Vali Sonel, “Rabbim jandarmamıza, polisimize, askerimize, vatanımıza, milletimize, şehitlerimizin kanlarından rengini alan beyaz ay yıldızlı al bayrağımıza göz dikenlere fırsat vermesin. Rabbim sizlerin ayağına taş değdirmesin. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Şehrimize, ülkemize, milletimize, jandarmamıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Açılışta İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz de bir konuşma yaparak, karakolun hizmete açılmasındaki katkılarından dolayı Vali Tuncay Sonel başta olmak üzere, jandarma istihkam komutanlığına, Çakalı Genel Kurmay Başkanı Emir Astsubayı Gazi Tank Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakkı Durmuşoğlu’na ve karakol yapımında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

“Jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan toprakları üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve teminatı olmuştur” diyen Albay Numan Öksüz, Çaka Jandarma Karakol Komutanlığının bugünden itibaren sorumluluk sahasında, halkın huzur ve güvenliği için hizmet vermeye başlayacağının altını çizdi.

Karakolumuzun bölge vatandaşlarına ve jandarma teşkilatına hayırlı olmasını dileyen Öksüz sözlerini şu cümlelerle tamamladı: “Bu vesileyle ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve ülkemizin bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygı ile, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, bu mutlu günümüze teşrif ederek bizleri onurlandıran tüm konuklarımıza en derin saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum.”

Konuşmaların ardından, Karakolun açılmasında emeği geçen Jandarma İstihkam Tabur Komutanlığı adına Jandarma İstihkam Teğmen Turgay Aslan ile Genel Kurmay Başkanı Emir Astsubayı Gazi Tank Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakkı Durmuşoğlu’nun plaketleri Vali Tuncay Sonel tarafından verildi.

Program, Perşembe Atatürk Ortaokulu Öğrencilerinin folklar gösterisi ile devam etti. Minik öğrencilerin halk oyunları gösterisi davetliler tarafından beğeniyle izlendi.

İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek’in yaptığı duanın ardından Çaka Karakol Komutanlığının açılış kurdelesi Vali Tuncay Sonel ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi.