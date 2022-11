Cahit Bağcı'dan Çorum'a ziyaret

Çorum heyetinin ziyaretleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Azerbaycan Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, henüz vatan muharabesinin devam ettiği bir dönemde Fuzuli ile kardeşlik beyanını ilan eden ilk şehrin Çorum olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.ÇORUM (İGFA) - Bağcı, “Karabağ Zaferi’nin ikinci yıl dönümünün hemen arifesinde biz buradayız. Türkiye, vatan muharebesinde, Karabağ’ın haklı davasında, dünyanın her tarafında, her ortamda, her platformda Azerbaycan’ın haklı davasında yanında olduğunu beyan etmiştir. Vatan muharebesinde de bu desteği ilk dakikadan itibaren göstermiştir. Ve 30 yıllık işgali 44 günde zafere dönüştürmesine şahit olmuştur. Türkiye dün olduğu gibi bugünde Azerbaycan’ın yanındadır. Başımızı ne tarafa çevirsek Türkiye’nin emeğini görürüz, Türk şirketlerini görürüz, böyle de olmaya devam edecektir. Bundan sonra da Türk şirketleri, Türkiye kamu ve özel sektör tecrübesi ile akademik tecrübesiyle, bilgi birikimi ile donanımı ile Azerbaycan’ın emrindedir.” dedi.

Azerbaycan’da Çorum Belediyesi heyetine eşlik eden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Azerbaycan’da gördükleri tablonun çok üzücü olduğunu dile getiren Çiftçi, “30 yıl içerisinde Ermenilerin bir vatan toprağında bütün izleri silmeye yönelik adına neler yapabildiğini de gözlemlemiş olduk. Sadece yerleşim yerlerinin değil ibadethaneleri, mezarları, barajları, çevreyi de nasıl tahrip ettiklerini gördük.” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, işgalin ve savaşın yaralarını sarmaya çalışan Azerbaycan’da umut verici gelişmeler yaşandığını ifade etti. Öztürk, “İnşallah bu kardeşlikle, şirketlerimizle, devletimizle birlikte çok kısa sürede Fuzuli’yi, Şuşa’mızı layık olduğu yere taşıyacağız. Bu haklı gurur hepimize yetecek.” dedi.