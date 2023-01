Çağrı merkezleri arı gibi çalışıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi 2022 yılında 400 bin çağrı cevapladı, yapılan ankette yüzde 87 memnuniyet oranına ulaştı.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi daha ulaşılabilir olma hedefiyle çıktığı yolda Çözüm Merkezi ile 7/24 vatandaşlara hizmet sunuyor. Belediyeye ulaşmak isteyen vatandaşlar, kısa sürede Çözüm Merkezi’nin güler yüzlü personeliyle iletişime geçebiliyor. Vatandaşların tüm sorun, talep ve önerileri bu merkezde toplanıyor. Yapılan başvurular anında değerlendirilip geri dönüşler sağlanıyor. Kurulduğu günden bu yana çok sayıda hizmet sunan Çözüm Merkezi, 2022 yılında da iletişim performansıyla başarılı bir grafik çizdi. Yıl boyunca 400 bin çağrıyı cevapladı, 245 bin bireysel başvuru aldı. Daha kaliteli hizmet sunabilmek için zaman zaman memnuniyet anketi de yapan Çözüm Merkezi bu yıl 45 bin arama yaparak gerçekleştirdiği anketten yüzde 87 memnuniyet oranına ulaştı.

7/24 hizmet anlayışıyla çalıştıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ulaşılabilir olmak ve sorunlara hızlı müdahale etme noktasında her zaman hassas bir yaklaşım sergiledik. Çözüm Merkezimizde işte bu anlayışın bir ürünü. Bu merkez ile birlikte kapı kapı, masa masa dolaşmalar, ‘Bugün git yarın gel’ler tarihe karıştı. Vatandaşın zaman kaybetmesini önleyen, güvenilir ve kolay ulaşılabilir bir yönetim anlayışı ile çalışıyoruz” diyerek, “Bana ulaşsın ya da ulaşmasın, birimlere ulaşan her soruna anında müdahale eden bir çalışma prensibimiz var. Vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu bizim için her şeyden daha önemli” ifadelerini kullandı.