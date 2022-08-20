Büyükşehir’in Serik’te çalışmaları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, arıtmadan kanalizasyona, yağmur suyu drenajından, içme suyuna Serik’in biriken altyapı sorunlarını çözmeye devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - ASAT ekipleri son olarak Serik Gedik Mahallesi’nde uzun yıllardır kullanımda olan içme suyu isale hatlarında yaşanan sorunların artması üzerine yenileme çalışması yapıyor.

İnsan sağlığını tehdit ederek sürekli bakım ve onarım gerektiren, kullanım ömrünü tamamlamış eski hatlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından dünya standartlarında polietilen borular ile değiştiriliyor. Erik’in Gedik Mahallesi’nde 1600 metrelik hatta imalat gerçekleştiren ASAT ekipleri, çalışmalarında 160’lık polietilen malzeme kullanıyor.

İçme Suyu Kapasitesi ve Kalitesi Artacak

Serik Gedik Mahallesi’nde başlatılan çalışma ile ekonomik ömrünü tamamlayan ve sürekli arıza veren şebeke hattı tamamen yenilenecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiren yatırım ile bölgedeki eski şebeke hatları yenilenirken, özellikle yaz aylarında yoğun bir şekilde kullanılan içme suyu kapasitesi ve kalitesi de arttırılmış olacak. ASAT tarafından insan sağlığı gözetilerek yapılan çalışmalarda dünya standartlarına uygun malzeme kullanılıyor.