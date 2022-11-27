Büyükşehir’den grup yollarına ‘sıcak’ çözüm

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu İlçesine bağlı Öceli Mahalle yolunu sıcak sıcak asfalt ile buluşturdu. Grup yollarına bağlantılar sağlayan güzergâh 6 mahalleye direkt veya dolaylı olarak hizmet verecek.ORDU (İGFA) - Ordu’da başlatılan asfalt seferberliği devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, mahalle ve grup yolları sıcak asfalt ile buluşuyor. Çalışmalar kapsamında, Altınordu ilçesine bağlı Öceli Mahalle yolundaki sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

6 MAHALLEYE BAĞLANTI SAĞLIYOR

Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi grup yolunda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sonrası, ilk önce altyapı ve zemin iyileştirme çalışması yapıldı. Ekipler, genişletme çalışmalarının ardından, 3 kilometrelik yolu sıcak asfalt ile buluşturdu. Güzergâh, Burhanettin, Çavuşlar, Teyneli, Akkise, Kayadibi ve Günören Mahallelerine de bağlantı sağlıyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu mahallelere bağlantı sağlayan güzergahın sıcak asfalta kavuşması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Mahalle sakinleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçenlere teşekkür etti.