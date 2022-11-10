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Büyükşehir’den Demre’de 23 milyon TL’lik yatırım

Yerel 10.11.2022, 09:56
Büyükşehir’den Demre’de 23 milyon TL’lik yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Demre’de nüfusu her geçen gün artan 5 mahalleyi kapsayan kanalizasyon çalışması başlattı. Hükümet Konağı, Adliye Binası, okullar ve evlerin bulunduğu bölgeye yaklaşık 12 km’lik kanalizasyon şebekesi döşenecek. Bu çalışmayla Demre ilçe merkezinin yaklaşık yüzde 90’ı kanalizasyon şebekesine kavuşmuş olacak.ANTALYA (İGFA) - İlçelerin artan nüfusu karşısında yetersiz kalmaya başlayan alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Gökyazı, Büyükkum, Karabucak, Beymelek ve Küçükkum Mahalelerini kapsayan kanalizasyon şebekesi yapım işine başladı. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 23 milyon TL bedelli ihale kapsamında 12 km kanalizasyon şebekesi döşenecek.

Başkan Kocakaya’dan Zamanlama Vurgusu

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Demre’nin son dönemde artan nüfusu karşısında alt yapının büyük önem kazandığını belirterek, bu talebi ilettikleri Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hemen talimat verdiğini ve ihale sonrası çalışmalara hızla başlandığını söyledi. 12 km’yi kapsayan 23 milyon TL’lik yatırımın Demre açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Başkan Kocakaya, “Her şey çok pahalandı. Günümüzde alt yapıya para yatırmak çok kolay değil. Bu noktada Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Adliye, Hükümet Konağı bu bölgede, okullarımız var bir çok noktada lokasyon genişliyor ve nüfus da artıyor. O yüzden zamanlama çok iyi oldu. Muhittin Başkanımız sağ olsun. Güzel bir ittifak ruhuyla ‘Ben, sen yok biz varız’ sloganıyla güzel bir çalışma ortaklığı gerçekleştiriyoruz. Hem Muhittin Başkanımıza, hem ASAT’ımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gökyazı Muhtarı Teşekkür Etti

Demre Gökyazı Mahalle Muhtarı Sezai Teke de bölgede uzun zamandır kanalizasyon sorunu yaşandığına dikkat çekerek, “Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmadan dolayı halkımıza rahatsızlık veriyoruz belki ama rahatsızlık vermeden bu işler olmaz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı halkımızdan özür dileriz.  Muhittin Başkanımıza da çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

5 Mahalleyi Kapsıyor

Demre’de 5 mahalleyi kapsayan kanalizasyon şebekesi yapım işi bittiğinde ilçe merkezinin yaklaşık yüzde 90’ının kanalizasyon şebekesi bitirilmiş olacak. Geriye kalan yüzde 10’luk bölümünde diğer zamanlarda ihale edilerek yapımı planlanıyor.

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