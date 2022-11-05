Büyükşehir’den Curcup Deresi'ne çelik köprü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçesinde başlatılan 8 kilometrelik çevre yolu çalışması kapsamında Curcup deresinde çelik köprü yapımını sürdürüyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçe merkezinde yaşanan trafik sıkışıklıklarını gidermek amacıyla İlçeyi Mardin yoluna bağlayacak olan çevre yolu çalışmasını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi 8 kilometrelik çevre yolu kapsamında Viranşehir ilçesindeki Curcup deresinde uzun ömürlü çelik köprü yapımına başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı İmar yolunu kesen Curcup deresinde ıslah çalışması yaparak Çelik köprü çalışmalarına başladı. Ekipler dere ıslahı, yol teresman çalışmalarını ve köprü inşaat çalışmasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda 40 metre İmar yolu üzerine iki gözlü her bir gözü 12.45 metre genişliğinde toplam 24.90 metre açıklığında 50 metre genişliğinde ve 8 metre yüksekliğinde Çelik köprü inşaat çalışması devam ediyor.