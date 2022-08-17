Büyükşehir’den Altınordu’ya yeni bir park daha

Ordu Büyükşehir Belediyesi nüfusu ile Ordu’nun en büyük mahallesi konumundaki Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde yeni bir park çalışması daha başlattı. 15 dönümlük alan üzerine inşa edilen bu park, mahalle sakinlerine ve çocuklara güzel zaman geçirme imkânı sunacak.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi hem şehircilik hem de kent estetiği alanında yaptığı çalışmalarla ilçelere değer katmaya devam ediyor. Her alanda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi park, yeşil alan ve mesire alanı gibi sosyal yaşam alanlarının sayılarını da her geçen gün arttırıyor. Birçok ilçede olduğu gibi Altınordu ilçesinde de çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Şahincili Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde 40 dönüm alan üzerinde başlattığı park çalışmalarının ardından aynı mahallede yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

ALTINORDU’NUN YENİ PARKI ‘IHLAMUR VADİSİ’

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ordu Devlet Hastanesi ile Doğakent arasında kalan ve yıllardır âtıl halde bulunan alanda ‘Ihlamur Vadisi’ adıyla yeni bir park ve sosyal alan inşası için çalışmalarına başladı. 15 dönüm alan üzerinde uygulanacak olan projede yeşil alan, bisiklet ve koşu yolu, begonit kaplama sert zemin, çocuk oyun alanı ve fitnees alanı, havuz sistemi, otopark, dış mekân aydınlatma elemanları, bank, kamelya, pergole, çöp kovası yer alacakken alanda peyzaj çalışması da yapılacak.

DAİRE BAŞKANI GÜNDOĞAR: “ALTINORDU’NUN SOSYAL HAYATINA KATKI VERECEK”

Çalışmaların başladığı alanda incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı İzzet Gündoğar, Şahincili Mahallesi’ne yeni bir park kazandırdıklarını söyledi.

Parkın Altınordu’nun sosyal hayatına önemli katkılar vereceğini vurgulayan Gündoğar, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla Altınordu ilçemizde Şahincili Mahallesi’nde hafriyat döküm alanı olarak bilinen 15 dönümlük arazide altyapı, yürüyüş yolları, sosyal alanlar, masalar, banklar, kamelyalar, aydınlatma direkleri ve sistemleri ile sosyal tesisleri inşaatına kendi ekiplerimizle başladık. 15 dönümlük arazide yapılacak tüm çalışmalar Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından yapılacak. Altınordu’nun sosyal hayatına önemli katkısı olacak bu projenin yapılmasında emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum” dedi.