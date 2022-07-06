Büyükşehir’den Altınordu’ya ‘sıcak’ dokunuş

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu İlçesine bağlı Öceli Mahalle yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı. Grup yollarına bağlantılar sağlayan güzergâh 8 mahalleye direkt veya dolaylı olarak hizmet verecek.

ORDU (İGFA) - Ordu’da başlatılan asfalt seferberliği devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, mahalle ve grup yolları sıcak asfalt ile buluşuyor. Çalışmalar kapsamında, Altınordu ilçesine bağlı Öceli Mahalle yolunda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

ÖCELİ MAHALLE YOLU SICAK ASFALT İLE BULUŞUYOR

Toplam uzunluğu 3.5 km olan güzergah, Öceli Mahallesi’nden başlayarak, Çavuşlar, Teyneli, Akkese, Kayadibi ve Günören mahalleri ile Burhanettin ve Yağızlı mahallerine bağlantı sağlıyor. Güzergahta altyapı çalışmaları tamamlanan 1 kilometrelik bölüm sıcak asfalta kavuştu. Kalan 2.5 km’lik kısımda ise çalışmalar sürüyor.

MAHALLE SAKİNLERİ BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR ETTİ

8 mahalleye bağlantı sağlayacak yol çalışmaları bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Mahalle sakinleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.