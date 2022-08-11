Büyükşehir’den Akseki ve İbradı’da Yol Çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların daha konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlaması için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Akseki ve İbradı’da yollarda bakım-onarım çalışmalarının yanı sıra alt yapı ve genişletme çalışması yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı ve mahallelerindeki grup yollarında bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, İbradı ve mahallerinde yayla yollarında bakım onarım ve şarampol açma çalışması yapıyor.

Çalışmalar kapsamında; Periklen, Yukarı Yazı, Aşağı Yazı, Eynif, Söğüt, Biladancıklar, Selviler, Katırancı, Savas, Görenci, Üzümdere Irmak yol kenarları, su çıkan mevkilerinde sürüyor.

Günyaka Yoluna Asfalt

Öte yandan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geçen yıl altyapı ve genişletme çalışmaları tamamlanan Akseki ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk ağında bulunan Günyaka Mahalle yolunda sathi asfalt kaplama ve şarampol çalışması gerçekleştirdi.