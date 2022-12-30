Büyükşehir’den Akçakale’ye modern mezbaha

Şanlıurfa’da hayvancılığın geliştirilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı koşullarda kesilen etlere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ilçelere modern tesisler kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale İlçesinde modern

Mezbaha çalışmasını tamamlandı.ŞANLIURFA (İGFA) - İlçelerde yaşayan vatandaşların hayvanlarının daha modern ve sağlıklı koşullarda kesimlerinin yapılması amacıyla her ilçeye bir mezbaha kazandırma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akçakale ilçesinde de mezbaha yapımını tamamladı.

400 metrekare alan üzerine kurulan modern mezbaha içerisinde kesim alanları, küçükbaş ve büyükbaş hayvan bekleme alanları, hayvan rampaları, hayvan padokları, sakatat odaları, personel giyinme ve soyunma odaları ve soğuk hava depoları yer alıyor.

Aynı anda birden fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesilmesine olanak sağlayan modern ekipmanlarla donatılan mezbaha’da hayvan kesimleri daha pratik ve hijyenik olarak yapılacak.