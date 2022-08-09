Büyükşehir yatırımı 4’e katladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi “Yol Medeniyettir” anlayışıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, son 3 yılda 946 kırsal mahalleden 915’ine hizmet götürdü. Yol genişletmesiyle birlikte 3 bin 262 km yol yapan belediye, yıl sonuna kadar sürecek çalışmalarla 373 km daha yolu yenileyecek.SAMSUN (İGFA) - 2023 hedefleri kapsamında Samsun’un kırsal mahallelerindeki altyapı yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarını da adım adım tamamlıyor. Yol yapım maliyetlerini kurduğu 4 asfalt ve 4 beton üretim tesisiyle düşüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 470 araç ve 689 personelle 17 ilçede gece gündüz çalışıyor. Arazi şartları, bölgenin topografik, yolların ise jeolojik yapısına göre yolları genişleten Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, zemini hazırlayıp sağlamlaştırdıktan sonra beton, BSK ve sathi kaplama ile yeniliyor. Çizgi çalışmalarının ardından hizmete açılan yollar, mahalle sakinlerine ve sürücülere ulaşım konforu sağlıyor.

Toplam 5 bin 240 kilometrelik yol ağı bulunan Samsun’da yapılan yol çalışmalarının 440 kilometresini beton, 258 kilometresi BSK ve 2 bin 564 kilometresini ise sathi kaplama oluşturuyor. 1150 km yol genişleten belediye, kırsal 946 mahalleden 915’inin yol sorununu çözdü. Geriye kalan 31 mahalledeki çalışmalar ise sürüyor.

ÖRNEK ŞEHİR SAMSUN

Ulaşımdaki altyapı yatırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hem maliyeti büyük oranda düşürüp hem de hızlı şekilde kırsalda yol sorununu çözen örnek bir şehir haline geldiklerini söyledi.

YATIRIM HIZIMIZ 4’E KATLANDI

Vatandaşların sorunlarını çözüp ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Demir, “Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi yol medeniyettir. Bu anlayışla şehrimize ulaşımda çağ atlatmak için yorulmadan çalışıyoruz. Kurduğumuz beton santrallerimiz, asfalt üretim plentleri, taş ocaklarımız ve konkasör tesisimiz amacına ulaştı. Hem maliyetlerimizi büyük oranda düşürdü hem de yatırım hızımızı 4’e katladı. Geçen yılla birlikte toplamda 97 bin metreküp beton üretimi yaparak, yol yapımında kullandık. Yine ocaklarımızda 5 milyon 127 bin ton taş üreterek, 573 bin ton sıcak asfalt döktük. 1500 metre menfez geçişi ve 71 km büz çalışması yaptık. Bunları kurmasaydık ve kendi ekiplerimiz ve araçlarımızı kullanmasıydık bu kadar seri hareket edemezdik. Şükürler olsun ki programımızın da çok ötesinde gidiyoruz. Halkımız, her şeyin en iyisini ve en güzelini sonuna kadar hak ediyor” şeklinde konuştu.

KIRSALDA YOL SORUNU KALMAYACAK

Samsun’da rahatça ulaşılamayacak tek bir yol ağı kalmayacağının altını çizen Başkan Demir, “2022 yılı sonuna kadar Allah nasip ederse 1140 kilometrelik yol yapım hedefimizi tutturmuş olacağız. Geriye 31 mahallemizin 100 kilometrelik yol sorunu kalacak. Bunu da 2023 yılının bahar aylarında yaparak, kırsaldaki ulaşım sorununu tamamıyla çözmüş olacağız. Bir yandan bu yatırımlarımız devam ederken, diğer yandan da Atatürk Bulvarı’nı yeniliyoruz. Büyük oranda çalışmalar tamamlandı. Şehrimizin ana bulvarı, yenilenen asfaltı, çizgi çalışmaları ve kavşak düzenlemeleriyle konforunu ve standardı yüksek hale geldi. TEKNOFEST’e kadar tamamen bitirip, akıllı kavşağı da devreye aldığımızda, inşallah trafik sorunumuz ortadan kalkmış olacak. Halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.