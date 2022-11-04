Büyükşehir, Mendirek’i aydınlığa kavuşturdu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 6 aydır aydınlatma sıkıntısı yaşanan Bandırma Mendirek Sahili Yürüyüş Yolu’nda yaşanan mağduriyeti ortadan kaldırdı. Arızalı aydınlatmaları sökerek yerine enerji verimli LED aydınlatmalar yerleştiren Büyükşehir, alanı vatandaşlar için daha güvenli bir hale getirdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Bandırma Mendirek Sahili Yürüyüş Yolu’nda bulunan elektrik direklerinin arızalanması ve bölgede yaşanan yetki karmaşasından dolayı yaklaşık 6 aydır mağduriyet yaşayan bölge halkının imdadına, Büyükşehir Belediyesi yetişti. Bölge halkının yaşadığı sıkıntının giderilmesi için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, söz konusu alanda bulunan 20 adet arızalı aydınlatma direğini ortadan kaldırdı. UEDAŞ’ın vinç desteğiyle yerlerine modern ve enerji verimli LED yol aydınlatma direkleri yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde sahil yürüyüş yolunu kullanabilmelerini sağladı.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda, Büyükşehir Belediyesi’ne ait alanda bulunan 8 adet 24 metrelik alan aydınlatma poligon direkleri üzerindeki projektörler de değiştirildi. Yeterli aydınlık sağlayamayan projektörler yerine, özel mercekli olarak üretimi sağlanan enerji verimli LED projektörler yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, aydınlatmalarla alanı daha güvenli bir hale getirdi.