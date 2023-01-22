Büyükşehir kamu malına sahip çıktı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda bulunan metal döküm ağaç ızgaralarından bir tanesini çalan failler hakkında suç duyurusunda bulundu.TRABZON (İGFA) - Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Şehrin en işlek alanları arasında bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’ndaki metal döküm ağaç ızgaralarından bir tanesinin çalındığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı sabahçı ekipleri tarafından dün gece saat 03.00 sıralarında fark edilmiştir. Park Bahçeler, Zabıta ve Bilgi İşlem dairelerimiz ile Emniyet’in ortak operasyonuyla failler yakalanmıştır. Çalınan döküm ızgara Yenicuma’da bir evin bahçesinde bulunarak Meydan bölgesine yeniden monte edilmiştir. Izgaraları çalan kişiler ve taşımalarına yardımcı olan taksi şoförünün karakoldaki işlemleri devam etmektedir. Meydan’ın en işlek noktasında yapılan bu eylemi caydırıcı hale getirmek adına Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğimiz aracılığıyla suç duyurusunda bulunulmuştur.”