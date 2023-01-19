Son Dakika

Büyükşehir'in araç filosu genişliyor

Yerel 19.01.2023, 07:57
Büyükşehir'in araç filosu genişliyor

Balıkesir'de evsel atık atıkların taşınmasında kullanılmak üzere araç filosuna yeni katılan 16 adet çekicinin hizmete alım töreni gerçekleşti.BALIKESİR (İGFA) - Her geçen gün şehre değer katacak yatırım ve hizmetlerine bir yenisini ekleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Akılcı yatırımlarla sadece bugüne değil, yarınlara da yatırım yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; araç filosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen evsel atıkların taşınması operasyonunda kullanılmak üzere 16 adet çekicinin hizmete alım töreni gerçekleştirildi. Törene AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediyesi Başkan Vekili Şaban Akkol, Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç ve ilgili personeller katıldı. Doğaya, insana ve üzerinde yaşayan her canlıya duyarlı yaklaşımıyla birçok yatırım ve projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu araçları alarak hem evsel atıkların sağlıklı bir şekilde taşınmasını sağlayacak hem de her ay 4,5 Milyon Türk Lirası tasarruf etmiş olacak.

ATIK AKTARMA İŞLEMLERİ İÇİN 62 MİLYONLUK ARAÇ YATIRIMI 2014 yılından 2021 yılı sonuna kadar hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilen atık taşıma operasyonlarını 2022 yılından itibaren araç ve ekipman kiralayarak kendi bünyesinde gerçekleştirmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl alımını yaptığı; 30 adet dorse, 1 damperli dorse ve 2 adet çekici ile şu anda hizmete alığı araçlara yaklaşık 62 milyon Türk Lirası yatırım yaptı.

AYDA 4,5 MİLYON KAMU YARARI SAĞLANACAK Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak en temel gayelerinin Balıkesir’i; insanın doğa ile uyum içinde yaşadığı, sürdürülebilir bir şehir haline getirmek olduğunu söyledi. Bu hedef doğrultusunda bir yandan yatırımlarla şehri güçlendirirken; diğer yandan kurumsal kapasitelerini ve hizmet kalitelerini yükselttiklerini vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz “Kendi kendine yeten bir kurum olma gayretiyle araç filomuzun gücüne güç katıyoruz. 2014’ten 2021 yılı sonuna kadar hizmet alımı yoluyla gerçekleştirdiğimiz atık taşıma operasyonlarını 2022’den itibaren araç ve ekipman kiralayarak kendi bünyemizde gerçekleştirmeye başladık. Bu kapsamda 2022 yılı içinde;30 adet dorse, 1 damperli dorse ve 2 adet çekici satın alımı yaptık. Bunun yanı sıra; bugün 16 adet çekiciyi de araç filomuza katarak evsel atıkları taşıma işini tamamen öz kaynaklarımızla yapmaya başlıyoruz. Bu işi öz kaynaklarımızla yapmamız demek; aylık 4,5 milyon TL tasarruf demek, kamu yararı demek. Bu işi, hizmet alımıyla sürdürmeye devam etseydik; Büyükşehir olarak her ay 8 milyon TL para harcayacaktık. Kurduğumuz sistemle bu maliyeti, 3,5 milyona kadar düşürdük... Filomuza kattığımız araçların toplam maliyeti ise; 61 milyon 452 bin lira.” diye konuştu. 

“BALIKESİR’DE BAŞARI HİKÂYESİ YAZIYORUZ”

Her geçen gün daha güzel bir Balıkesir’i inşa etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz, devamında şöyle konuştu:

“Rakamlarla buna örnek verecek olursam; aktarma istasyonu sayımız 2019’da 5 iken; 2022’de bu sayıyı 14’e çıkardık. 2019’da yalnızca 157 bin 850 m³ olan ıslah ve rehabilitasyon miktarımızı yaklaşık 3,5 milyon metreküpe çıkardık. 2019’da üretilen enerji miktarı sıfır iken şu anda yıllık, 40 bin 100 megavat enerji üretir hale geldik. 2019’da düzenli depolama oranımız % 60 iken şimdi 0’e ulaştık. Büyükşehir Belediyesi olarak günlük ortalama bin 100 ton atığı taşıyoruz. Taşıdığımız bu atıklardan ürettiğimiz enerjiyle 50 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Çevre için, insan için, gelecek için Balıkesir’de güzel bir başarı hikâyesi yazıyoruz. Balıkesir; Türkiye yüzyılında, ülkenin parlayan yıldızı olacak. Yeni araçlarımızın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 18 39
3. M. United 19 39
4. Newcastle 19 38
5. Tottenham 19 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 19 23
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5