Büyükşehir geleceğe eser bırakmaya devam ediyor

Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş mahallelerinin altyapısını baştan aşağı değiştiren, bölgeyi ilk kez yağmur suyu hatları ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Şehit İlker Kocabıyık Caddesi’ni modern bir üstyapıya kavuşturdu.DENİZLİ (İGFA) - Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştiren bölgeye ilk kez yağmur suyu hatları döşeyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, yoğun olarak kullanılan Şehit İlker Kocabıyık Caddesi’nde başlattığı üst yapı çalışmalarını tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yaklaşık 2 kilometrelik caddenin son bölümündeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan’a Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Merve Sakarya Serim, Anafartalar Mahallesi Muhtarı Ekrem Demir ve Deliktaş Mahallesi Muhtarı Kadir Karaçolak ile beraberindekiler eşlik etti. İlk olarak bölgedeki esnafı ziyaret eden Başkan Osman Zolan vatandaşlarla sohbet etti, asfaltlama çalışmasına katılan personele de kolaylıklar dileyerek kısa süre asfalt serim makinesi kullandı.

Ziyaretinde vatandaşların büyük memnuniyetiyle karşılaşan Başkan Zolan, yoğun bir çalışmanın finaline yaklaştıklarını söyledi. Vatandaşların talebini en iyi şekilde karşıladıklarını anlatan Başkan Zolan, “Dokuzkavaklar, Anafartalar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş mahallelerimizin içme suyu, kanalizasyon hatlarını baştan aşağı yeniledik, bölgeye ilk kez yağmur suyu hatları koyduk. Doğalgaz tüm mahallelerimize dağıtıldı. Tabi bu işlemler yapılırken yollarımız, sokaklarımız, caddelerimiz bozuldu, yollar yazın toz, kışın çamur oldu” dedi. Altyapının tamamlanmasının ardından sokakların kilit parke taşıyla döşendiğine değinen Başkan Zolan, “Bugün İlker Kocabıyık Caddemizde de sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Altyapısıyla, üstyapısıyla ve birçok imkânıyla mahallelerimiz örnek bir hale geldi” ifadelerini kullandı.

Verdikleri destek, gösterdikleri sabırdan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Başkan Zolan, “Altyapı gerçekten zor bir iştir. Hem maliyetli hem de yapımı zordur. Daha önce bu bölgede hem maliyetten, hem de çevreye vereceği olumsuzluklardan dolayı altyapı yapılmamıştı. Hamdolsun, biz cesaret edip bu işe giriştik, yapılması gerekenleri yaptık. ‘Şehirleştik’ diyebilmemiz için altyapının bitmesi gerekiyor. Şehrimizin birçok mahallesinde altyapı çalışması yaptık. Vatandaşlarımız bize destek oldu, sabrettiler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların desteği ve sabrı olmasaydı biz bu işlere giremezdik. İnşallah başka boyutlarda da güzel işleri yapmaya devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, yarınımız bugünden daha güzel olsun.”