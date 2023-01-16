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Büyükşehir Antalya için temiz enerji üretiyor

Yerel 16.01.2023, 08:00
Büyükşehir Antalya için temiz enerji üretiyor

Türkiye’de kendi enerjisini üreten ve depolayan ilk belediye olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 7.425 MW kurulu güce sahip 12 Güneş Enerji Santrali, 4 biyogaz ve 1 atık ısıdan enerji üretim tesisi ile temiz ve yenilenebilir enerji üretimini artırıyor.ANTALYA (İGFA) - Çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla öne çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliği ile mücadele kapsamında da temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırıyor. Büyükşehir Belediyesi, kurulu gücü 46 megavat olan biyokütle enerji üretim tesisleri ve güneş enerji santralleri ile aylık ortalama 145 bin hanenin enerji ihtiyacına eşdeğer üretim gerçekleştiriyor.

Biyogaz İle Temiz Enerji Üretimi

Alanya Türkler Entegre Katı Atık Değerlendirme, Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi, Alanya Yumru Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi ile Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi’nde 2022 yılında ortalama 378.082 MW saat enerji üretimi gerçekleştirildi. Bu üretim miktarı ile aylık 137.300 hanenin enerji ihtiyacı karşılanabiliyor.

Evsel Atıklar Temiz Enerjiye Dönüşüyor

Çevre Dostu ve Sıfır Atık Hedefi ile hayata geçirilen Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi Antalya’nın çöpünü çevreye zarar vermeden bertaraf ederken, 28.27 MW enerji üretiyor. Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme, Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ise Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı’da oluşan evsel katı atıkları enerjiye dönüştürüyor. Günlük 1000 ton çöp kapasiteli mekanik ayırma tesisi ve 420 ton kapasiteli biyometanizasyon tesisinde 5.6 megavat kapasiteli enerji üretim tesisi bulunuyor.

Atıktan Elde Edilen Enerji Kamu Hizmetlerine Dönüşüyor

Alanya Yumru Düzenli Depolama Sahası ve Enerji Üretim Tesisinde ise depo gazından enerji üretimi için 2.8 MW kurulu güce sahip enerji üretim santrali kuruldu. Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ve Enerji Üretim Tesisi de 3.6 MW kurulu güç kapasitesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gelir sağlıyor.

Ges'lerin Sayısı 18'e Çıkacak

Büyükşehir Belediyesinin hali hazırda toplam kurulu gücü 7.425 MW olan 12 adet güneş enerji üretim tesisi bulunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 12 güneş enerji üretim tesisinde, 2022 yılı içerisinde yaklaşık olarak 13.172 MW saatlik enerji üretimi gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bir turizm kenti olan Antalya’nın çevresi ve doğasını temiz tutmanın sorumlulukları olduğunu belirterek, temiz enerjiye yönelik yatırımların süreceğini söyledi. Başkan Böcek, “Mevcut güneş enerjisi santrali yatırımlarımıza ilave edeceğimiz projeler ile 2023’te belediyemizin temiz enerji portföyündeki güneş enerjisi santrali sayısını 18’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

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