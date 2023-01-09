Büyükşehir 875 yıllık tarihi zaferi unutmadı

7-8 Ocak 1148’de Denizli’de yaşanan ve Anadolu’nun Türk vatanı olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarihi zaferi unutmadı. Programda geleneksel yay ile ok atan Başkan Osman Zolan, “Tarihimizi bilirsek, hedefimizi de biliriz” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı’nın 875 yıldönümünü de unutmadı. 7-8 Ocak 1148’de Alman ve Fransız ordularından oluşan II. haçlı seferine karşı alınan tarihi zaferin anma programı Cankurtaran Milli Park Piknik Alanı’nda yapıldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Yörükleri Derneği, Denizli Efeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, gaziler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın çaldığı kahramanlık marşları eşliğinde şehitler için düzenlenen saygı yürüyüşü ile başladı. Tören alanına kadar süren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Başkan Zolan’a teşekkür

Türk Ocağı Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, etkinliği Denizli’nin resmi programına alan Büyükşehir Belediye Meclisi ve Başkan Zolan’a teşekkür ederek, “Benim bildiğim ya da hatırladığım başka bir şehir yok birden fazla Haçlı Seferi kendi sınırları içerisinde gerçekleşen. Son yıllara kadar anma, kutlama programlarında eksik kaldık. Ancak bugün bu programlar belediyemizin de katkıları ile artık daha görkemli hale geldi” dedi. Pamukkale Belediye Başkanı Örki ise, Kazıkbeli’nin bu coğrafyanın Türk yurdu olması için vurulmuş bir mühür olduğunu belirterek, “Bizlere burayı yurt yapan atalarımızın gelecek nesillere aktarılması için böyle resmi programlar çok çok önemli. Bu gibi etkinliklerle tarihimizi bizden sonrakilere aktarma konusun Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok büyük emeği var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Atalarımızın bizlere bıraktığı bu topraklarda nöbetimiz devam ediyor” dedi.

Şehitler, unutursak ölürler

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da programa katılımın çok kıymetli olduğunu belirterek, “Şehitler ölmez’ diyoruz ya; biz onları unutursak, emanetlerine sahip çıkmazsak işte o zaman şehitlerimiz ölür, kemikleri sızlar” dedi. Denizli tarihinde yaşanan 2 Haçlı Seferi olduğunu anlatan Başkan Zolan, “Maalesef 15-20 yıl önce Denizli, sanki tarihi olmayan, kimliksiz bir şehir gibi. Kamuoyunda, Miryokefalon Savaşı, Kazıkbeli Savaşı, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü bilinmiyor, konuşulmuyordu. Denizli’nin Türk yurdu olmasından sonra düşman tarafından işgal edilmediği, ettirilmediği bilinmiyordu. Fetihten sonra Denizli’mize düşman postalı değmemiş ve kurtuluş günümüz yok. Bunlar çok kıymetli şeyler. Çocuklarımıza, geleceğimize bunları anlatmamız lazım. Tarihimizi bilirsek, hedefimizi de biliriz” dedi.

Mücadelemiz güçlenerek devam edecek

Aynı mücadelenin bugün de devam ettiğini ifade eden Başkan Zolan, “Bugün ülkemizde yaşadığımız birçok olumsuzluklarla niçin muhatap oluyoruz? Farklı farklı yöntemlerle ülkemize saldırılar var. Belki farklı gösterebilirler ama bütüne baktığımızda görünen fotoğraf bu. Bizi birbirimize düşürerek ülkemizi zayıf düşürmek için gayretler var. Uyanık olmamız gerekiyor” diye konuştu. Başkan Zolan, “İnşallah mücadelemiz güçlenerek devam edecek. Biz bir ve beraber bu topraklarda birlikte yaşayacağız ve bayrağımızı ilelebet dalgalandıracağız” dedi. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bir Haçlı Seferine karşı daha zafer kazanıldığını anlatan Başkan Zolan, şunları söyledi: “Adı farklı farklı olabilir, ama aslında temelinde o da Haçlı Seferi idi. İşte bu işgale karşı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzle birlikte milletimiz mücadele etti. O’nun liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve bayrağımız dalgalanmaya devam etti.”

Başkan Zolan geleneksel yay ile ok attı

Başkan Zolan ve beraberindekiler konuşmaların ardından geleneksel yayla hedef tahtasına ok attı. Renkli görüntülerin yaşandığı programda Yörük çadırını da ziyaret eden Başkan Zolan, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan program kapsamında Kazıkbeli Savaş Kalıntıları Sergisi de beğeniye sunuldu.