Büyükşehir 4 yılda 215 iş makinesi satın aldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 4 yıllık süre zarfında araç filosuna toplamda 215 adet iş makinesi kazandırdı.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, göreve başladığı günden bu yana kiralama ve ihale derdi olmadan daha hızlı ve pratik hizmet yapmak için araç filosuna yeni iş makineleri kazandırıyor.

Park ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, OSKİ, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınarak araç filosunda yerini alan araçlara son alımla birlikte 7 iş makinesi daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi araç filosunun gücüne güç kattı. Bu kapsamda 4 yıllık süre boyunca satın alınan araçların sayısı 215’e ulaştı.

ARAÇ FİLOSUNUN GÜCÜNE GÜÇ KATILDI

Kış mevsimi ile birlikte karla mücadele çalışmalarına hazırlanan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede ulaşılmadık mahallenin kalmaması adına araç filosunu daha da zenginleştirdi. Bu kapsamda Başkan Güler’in talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının karla mücadele ve yol yapım çalışmalarında kullanması amacıyla 16 milyon TL değerinde 7 iş makinesi daha bünyeye kazandırıldı.

Böylelikle Büyükşehir Belediyesi 215’i satın alınan toplamda 600 iş makinesi ile çalışmalarını hızlandırdı.

“MAL SAHİBİYİZ, KENDİ MALIMIZLA İŞ YAPIYORUZ”

Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Başkan Güler, 16 milyon TL değerinde 7 iş makinesi daha aldıklarını söyleyerek satın alma usulü ile filoya dahil edilen araçların 215’e ulaştığını söyledi.

Başkan Güler açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

“Yaklaşık 600’e yakın iş makinamız var, 215 adeti bizim kendi malımız. 16 milyon TL’ye 7 iş makinası daha aldık. Mal sahibiyiz. Kendi malımızla iş yapıyoruz. Zor bir coğrafyadayız ve alan olarak İstanbul’dan daha büyüğüz, yol olarak Türkiye’nin en uzun yol ağına sahibiz. Ama biz kışında yaşam kalitemizi sürdürmek istiyoruz.”