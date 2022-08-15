Büyükşehir 30 yıllık soruna neşter vuruyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde Şahincili, Yenimahalle ve Şirinevler Mahallelerinde su baskınlarına neden olan Fındık Yatağı Deresi'ndeki son etap çalışmalarını sürdürüyor. 2 metreye 2 metre boyundaki dev bakslarla yenilenen altyapıyla birlikte, 30 yıllık bir soruna neşter vurulacak.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in altyapıya yaptığı yatırımlar sürüyor. Başkan Güler’in talimatıyla başlayan, Altınordu ilçesi Şahincili, Yeni Mahalle ve Şirinevler Mahallelerinden geçerek Civil Irmağı'na dökülen Fındık Deresi yatağında son etap çalışmaları sürüyor. Şirinevler Mahallesi'ndeki çalışmalarla 30 yıl önce yapılan ve işlevini yitirmiş olan 450 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı, Turgut Özal Bulvarına kadar sil baştan 2 metreye 2 metre boyundaki dev bakslar ile yenilenecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Şirinevler Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

GENEL SEKRETER İNAN: “KAPASİTEYİ SEKİZ KAT ARTIRDIK”

Genel Sekreter İnan burada yaptığı açıklamada, “Şirinevler mahallesinde Fındık Yatağı Deresi’nin yağmur suyu hattını yeniliyoruz. Yıllardır yenilenmeyen ve yağmur yağdığında ciddi sorun oluşturan bölgede başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla altyapıyı yeniden inşa ediyoruz. Mahallenin en düşük kotunda inşa edilen bir siteyi basan yağmur suyu hattını da günün ihtiyaçlarına uygun olarak değiştiriyoruz. Dörtte bir kapasite ile çalışan hattı iki metreye iki metre büyüklüğündeki baksları eski halinden sekiz kat arttırıyoruz” dedi.

MUHTAR SET’TEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Şirinevler Mahalle Muhtarı Tarık Set ise “Mahallemizde, Ordu Belediyesi’nden kalma hatların genişletilmesi yapılıyor. Büyükşehir Belediyemiz burada hastaya neşteri vurdu. Artık su baskını sorunu yaşamayacağız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e böyle büyük bir projeye imza attığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.